Wall Street hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten, nadat de Fed voor het eerst in vier jaar de rente verhoogde.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,2 procent tot 4.357,92 punten, de Dow Jones index won 1,6 procent op 34.063,10 punten en de Nasdaq sloot 3,8 procent hoger op 13.439,55 punten.

Het zwaartepunt van de handelsdag lag woensdag bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Conform de verwachting verhoogde de centrale bank de belangrijkste rente, de federal funds rate, met 25 basispunten. Het discontotarief werd verhoogd met 0,25 procentpunt naar 0,50 procent.

De Fed zei tevens te verwachten dat het binnenkort een plan zal aankondigen voor het verkleinen van zijn balans ter waarde van 9 biljoen dollar.

Daarnaast bleek uit de dot plot dat de Fed dit jaar in totaal zeven renteverhogingen voorziet. Dit was volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank conform de verwachting en is volgens de analist inmiddels ingeprijsd.

Wat volgens de analist van Rabobank wel verraste is dat de Amerikaanse centrale bank van plan is om volgend jaar door te gaan met het verhogen van de rente. "De teller staat voor 2023 op 3 of 4 renteverhogingen", aldus Marey.

De Amerikaanse centrale bank raamde de PCE-inflatie voor 2022 op 4,3 procent, wat een forse opwaartse bijstelling is van de raming in december. Toen werd nog uitgegaan van een inflatie van 2,6 procent. De raming voor de groei van het bruto binnenlands product in 2022 werd daarentegen neerwaarts bijgesteld naar een groei van 2,8 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een groei van 4,0 procent.

De markt haalde woensdag tevens steun uit berichten dat Beijing de aandelenmarkt stabiel zal houden en maatregelen zal nemen om de economische groei te stimuleren, waardoor de verkoopgolf op de Chinese beurzen, die de afgelopen week in een versnelling kwam, tot stilstand kwam.

Aan het Oekraïense front was er enig optimisme, nadat Kiev zei dat er ruimte is voor compromissen in de gesprekken met Rusland.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,2 procent. De marktindex daalde van 502,5 naar 496,5.

De verkopen in de Amerikaanse detailhandel zijn in februari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,3 procent en 17,6 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in februari op maandbasis met 1,4 procent gestegen, terwijl de exportprijzen met 3,0 procent stegen.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in maart verder gedaald. De index daalde van een bijgestelde 81 in februari naar 79 in maart.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in januari op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 1,1 en 11,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1028. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0997 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0951 op de borden.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 1,5 procent, ofwel 1,40 dollar, lager op 95,04 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De oorlog in Oekraïne en alle sancties die daarop volgden voor Rusland vormen een grote bedreiging voor de aanbodkant op de oliemarkt en daarmee voor de wereldeconomie, stelde het internationaal energieagentschap woensdag in zijn maandrapport.

Volgens het IEA zullen de sancties ervoor zorgen dat vanaf april dagelijks 3 miljoen vaten Russische olie minder beschikbaar worden. Het agentschap verlaagde de raming voor het aanbod van olie voor dit jaar met 2 miljoen vaten tot 99,5 miljoen vaten per dag.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen huizenbouwdata, de Philadelphia Fed-index en de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door Industriële productiedata.

Bedrijfsnieuws

Foxconn heeft zijn Chinese fabrieken heropend, nadat die waren gesloten door een coronalockdown in Shenzhen deze week. Foxconn is de grootste toeleverancier van Apple, die de iPhones van de Amerikaanse technologiereu in elkaar zet. Door de medewerkers binnen de fabriek te houden, kunnen ze het virus niet verspreiden en mag de productie weer gaan draaien.

Het aandeel Big Lots daalde 0,2 procent, nadat aandeelhouder Mill Road meldde een belang van 5,1 procent te hebben verworven en aanstuurt op een verkoop van het bedrijf. De beoogde verkoopprijs zou 70 tot 120 procent hoger zijn dan de slotkoers van maandag.

Chinese techaandelen met een notering in de VS zaten woensdag stevig in de lift. Alibaba won circa 35,0 procent en JD.com steeg ruim 38,0 procent.