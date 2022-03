Beursblik: ING verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway.com flink Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway.com verlaagd van 80,00 naar 60,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Marc Hesselink stelt dat de maaltijdbezorger de touwtjes weer in handen heeft. Afgelopen periode werden gedomineerd door de coronacrisis, het herstel van het marktaandeel van Just Eat, de integratie van Grubhub en een plafond op de vergoedingen in Noord-Amerika, terwijl de concurrentie toenam en ook boodschappenbezorging in zwang raakte. Deze cocktail resulteerde in veel hogere investeringen dan verwacht. Vanaf nu verwacht ING dat Just Eat Takeaway in rustiger vaarwater komt. De veranderingen worden kleiner en de maaltijdbezorger kan zich weer richten op operationele zaken. "Op deze gebieden heeft Just Eat Takeaway.com een bewezen trackrecord”, aldus Hesselink. Het aandeel blijft op de favorietenlijst van ING staan. Bron: ABM Financial News

