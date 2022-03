Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor ING verlaagd met een euro naar 13,50 euro, maar handhaaft het Outperform advies. Dit bleek dinsdag uit een rapport van de Zwitserse bank. Analist Jon Peace verlaagt de winsttaxaties voor ING met 5 tot 10 procent, "vanwege de huidige marktomstandigheden". De blootstelling aan Rusland en Oekraïne valt volgens Credit Suisse mee. Wel verhoogde Peace zijn raming voor de risicokosten van 20 naar 25 basispunten. ING blijft volgens Peace "solide winstgevend". Hij ziet nog altijd voldoende ruime voor ING om eigen aandelen in te kopen. De Nederlandse bank heeft voor 10 miljard euro aan overtollig kapitaal. Het aandeel ING wint dinsdag 4,1 procent op 8,83 euro. Bron: ABM Financial News

