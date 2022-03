Lagere omzet Groupon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Groupon heeft in het vierde kwartaal een lagere omzet behaald als gevolg van de coronapandemie en de outlook viel ook tegen. Dit bleek maandagavond uit de resultaten van het Amerikaanse voordeelbonnenbedrijf. De kwartaalomzet van 223,2 miljoen dollar was lager dan de ruim 343 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Over heel 2021 werd een omzet behaald van ruim 967 miljoen dollar, waar dat een jaar eerder nog meer dan 1,4 miljard dollar was. De winstcijfers waren beter. De brutowinst verbeterde in het vierde kwartaal van 178,8 naar 194,8 miljoen dollar en onder de streep bleef een winst over van 29,4 miljoen dollar tegenover 14 miljoen dollar een jaar eerder. Over heel 2021 kwam er een winst in de boeken van 118,7 miljoen dollar. In 2020 draaide Groupon nog een verlies van bijna 288 miljoen dollar. Voor het huidige eerste kwartaal rekent Groupon op een breakeven resultaat en een omzet van 160 tot 170 miljoen dollar. Nabeurs daalde het aandeel zo'n 8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.