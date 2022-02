S&P verlaagt rating Oekraine

Ja, de Oekrainers vechten als leeuwen, tegen de russische beer, ook wel met succes, maar of zij dit monster van zich af weten te schudden, weet ik niet, poetin is een hele gemene, gruwelijke verliezer als hij in het nauw komt, zal hij niet schuwen, chemie en nucleair te gebruiken, daarom is het voor het westen, zeer gevaarlijk, zich openlijk, militair, in dit conflikt te begeven, ze moeten de Oekrainers, stiekum, ondergronds, maximaal steunen, met suprieur, conventioneel oorlogstuig, dat hebben ze minstens verdiend, Oekraine heeft in de 2e wereldoorlog, als leeuwen gevochten om Oost Europa te bevrijden van hitler!!

Al met al heb ik het wapengekletter op de beurs, aardig overleeft, de russische beer, legde de aex plat met-2,29%, het is dat shelletje, het laatste kwartier 15c terug ging, anders hadden de felle oekrainse stieren, het nog gewonnen, nu leed ik een minimaal verlies van 0,15%!!

Shell bleef goed overeind in het oorlogs rumoer, die schreef nog 1,79% bij, ondanks, dat zo,n klimaatridder op bnr, shelletje, weer, heel onterecht in een kwaad, klimaat daglicht stelde, laat die lompe hannes eerst eens de bedrijfsinfo van shell lezen, voor hij zijn vergif spuwt!!, logisch, dat zo'n topspeler hier niet meer wil bivakkeren!!

Groot drama was opnieuw, de topbank van europa; ing-9,56%, nou als dit echt de topper is, dan kan je de rest, rechtvooruit in de kliko schuiven!!

Ook besi, bleef niet staande in het wapengekletter, maar kreeg niet zo'n mega treffer als asmi, die juinde naar - 3,5%, besi gaf 1,97% prijs!!

Mittal, steigerde als een wild paard, nu het iets minder bruut leek te worden in Oekraine, die schreef toch nog +1,78%, ondanks het stil leggen van zijn staalfabriek, in oorlogsgebied, aperam, lukte het niet om mee te springen, die bleef in de min steken, ondanks de giga vraag, naar nikkel-1,11%!!, ook kpn was niet oorlogs bestendig, maar bleef wel boven de 3€ kaap, hij leverde 2,1% in!!

De vuilkarren van renewi werden vol geraakt door vriendje poetin, ze knalden, al voor de zoveelste x, bijna 3%, naar beneden, conculega envipco, kreeg nog hardere klappen, op zijn dunnige cijfers, die van renewi zullen dik zijn!!, Dalm weet geen raad met zijn poen, zoveel verdienen, de oude metalen bedrijven, op het ogenblik, de zwakkere euro, of moet ik zeggen, de sterkere dollar, vergroten hun winst alleen maar en verhogen ook het dividend van shell, naar enigszins acceptabel nivo!!

Tante pos is ook heel bang van alarmsirenes, zij holde 4,74% naar beneden, zusje belg, sprong gisteren, op meevallende cijfers 11,2% omhoog, die van tante pos, zullen maandag, zeker niet minder zijn, ik hoop, dat, dat ouwe dametje ook een supersprong maakt, topdividend+ eigen aandelen inkoop rechtvaardigen, dit wel en als de shortertjes, met de staart tussen hun benen, moeten afnokken, dan stuwt dit de koers nog meer!!

Vandaag, het meest domme werk; spitten, voltooid, nu kan de naar boven gerichte groei, van vitaminen en minerale rijke groenten beginnen, om onze gezondheid optimaal te houden, hopenlijk volgt het beursje mijn goede voorbeeld en zet een stabilere opmaat, zich in gang! Morgen mogen we weer met meer, onder het Woord komen, de 7 lijdensweken beginnen, de HEILAND leek roemloos ten onder te gaan in zeer onterechte vijandschap, maar stervende op Golgotha, riep HIJ ZIJN alles overwinnende zegen Uit, ZIJN liefde overwon, de mensenmoordenaar van den beginne, die stuiptrekt nu alleen nog maar hevig, wie zich mobiliseert in het leger van Koning JEZUS, behaalt,door genade de eind overwinning!!

Maandag hoop ik, dat de militaire successen van Oekraine, poetin dwingen, tot stoppen, met het vermoorden, van de mensen, die hem in wo2, mede de eindzegen op hitler gaven, brute diktators, gaan allemaal ten onder, Christenen voor Israel, roept op tot gebed en daadwerkelijke liefde , voor de grote Joodse gemeenschap, in Oekrainie, de liefde zal uiteindelijk alles overwinnen en heeft nu ook al in de tijd een enorm stuwende invloed op de beurs, omhoog!!, SJALOOM!!