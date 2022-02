Beursblik: Acomo netjes op koers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Acomo heeft met succes het overgenomen Tradin geïntegreerd en ook de stijgende grondstofprijzen opgevangen. Dit concludeerde ING dinsdag nadat de handelsonderneming in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten voorbeurs met cijfers over 2021 kwam. De omzet lag in 2021 iets hoger dan ING had voorzien. De marge en de nettowinst noemde de bank dan weer iets aan de magere kant. Zoals gebruikelijk gaf Acomo geen outlook af, merkte de bank nog op. ING heeft een koopadvies op Acomo met een koersdoel van 25,58 euro. Op een rood Damrak steeg het aandeel dinsdag 4,1 procent naar 25,40 euro. Bron: ABM Financial News

