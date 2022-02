Heijmans voorziet vlakke winstontwikkeling Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans heeft in 2021 een hoger onderliggend bedrijfsresultaat geboekt bij een vrijwel gelijkblijvende omzet en voor 2022 rekent de bouwer op een vergelijkbaar bedrijfsresultaat. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de publicatie van de jaarcijfers door het Nederlandse bouwbedrijf. "Met een goed gevuld en kwalitatief sterk orderboek staan wij goed gesteld voor 2022 en verwachten wij een licht stijgende omzet en vergelijkbaar onderliggende EBITDA. Voor de jaren erna, zijn de kabinetsambities veelbelovend. We kijken met veel belangstelling uit naar een nadere concretisering om deze vervolgens gezamenlijk waar te maken", zei CEO Ton Hillen in een toelichting op de cijfers. Heijmans boekte in 2021 een onderliggende EBITDA van 106 miljoen euro, in vergelijking met 85 miljoen euro in 2020. Onder de streep resteerde een nettowinst van 50 miljoen euro, tegenover 40 miljoen euro in het voorafgaande jaar. De omzet bleef daarnaast in 2021 steken op 1.748 miljoen euro. Vrijwel gelijk aan de omzet van 1.746 miljoen in 2020. De orderportefeuille bedroeg eind 2021 2,06 miljard euro, tegenover 1,95 miljard euro eind 2020. Heijmans stelt een dividend voor van 0,88 euro per aandeel, hetgeen neerkomt op een pay-out ratio van 40 procent. Een jaar eerder was het dividendvoorstel nog 0,73 euro. Outlook Naar verwachting van Heijmans zal de omzet dit jaar licht stijgen. Bij Vastgoed en Bouw & Techniek wordt gerekend op groei, maar als gevolg van een verlaagd niveau aan grote infrastructurele werken zal de omzet bij Infra vermoedelijk wat dalen. Daarnaast wordt gerekend op een vergelijkbare onderliggende EBITDA. Voor de periode na 2022 is het volgens de bouwer met name van belang dat de ambitieuze overheidsplannen vertaald kunnen worden naar concrete maatregelen. Zowel op het gebied van stikstof, die met name impact heeft op de infrasector, als op het gebied van het aanwijzen van nieuwe buitenstedelijke ontwikkelingsgebieden voor nieuwe woningen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.