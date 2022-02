Coolblue boekt minder winst

(ABM FN-Dow Jones) Coolblue heeft in 2021 meer omzet behaald, maar de winst onder druk zien staan. Dat maakte de Rotterdamse elektronicaverkoper, die recent zijn beursgang afblies, donderdag bekend.

Vorig jaar realiseerde het bedrijf een omzet van 2,3 miljard euro, wat 348 miljoen euro meer was dan een jaar eerder.

De aangepaste EBITDA bedroeg 91 miljoen euro. Dat was in 2020 nog iets meer dan 114 miljoen euro. Deze daling schreef Coolblue toe aan investeringen in nieuwe activiteiten als Energy en de uitbreidingen in Duitsland. Netto verdiende Coolblue in 2021 39,2 miljoen euro, fors minder dan de 61,1 miljoen euro in 2020.

De groei vond deels plaats in Duitsland, waar het bedrijf zijn eigen bezorgdiensten flink uitbreidde. De eerste Duitse Coolblue-winkel opende in Düsseldorf. In totaal werden vorig jaar zes winkels geopend, in Almere, Nijmegen, Rotterdam, Kuurne, Antwerpen en Düsseldorf.

Vooruitblikkend ziet oprichter Pieter Zwart, eigenaar voor 50 procent, het komende jaar positief tegemoet, als het "aller-allermooiste Coolblue-jaar ooit." Het bedrijf wil met zijn zonne- en windenergiebedrijf Coolblue Energie dit jaar honderdduizend nieuwe klanten binnenhalen en helpen energie te besparen. Er komen zeker vier winkels bij, onder andere in Groningen, Den Bosch en het Duitse Essen.

Coolblue besloot in oktober vorig jaar zijn beursgang uit te stellen, vanwege de onzekerheid in de financiële markten. Het beursgenoteerde HAL heeft een belang van bijna 49 procent in het bedrijf.