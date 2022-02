Wall Street krabbelt wat op

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag verdeeld met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,2 procent op 4.410,59 punten, de Dow Jones index verliest 0,4 procent tot 34.611,71 punten en de Nasdaq stijgt 0,4 procent op 13.838,97 punten.



Vrijdag waarschuwde Amerika voor een op handen zijnde militaire inval door Rusland in Oekraïne, waarna de beurzen in New York flink terrein verloren.



Telefoongesprekken tussen de Amerikaanse president Biden en zijn Russische collega Poetin zorgden dit weekend niet voor een doorbraak.



Maandag gloort toch iets van hoop. De Russische minister van buitenlandse zaken Lavrov zei dat er nog steeds een kans is om de crisis op diplomatieke wijze op te lossen.



De Duitse bondskanselier Scholz heeft maandag na een gesprek met de Oekraïense president Zelensky in Kiev herhaald dat het Westen "verregaande en effectieve sancties" zal opleggen als Rusland het grondgebied van Oekraïne schendt. Scholz zei ook dat Duitsland en het Westen "klaar zijn voor een serieuze dialoog met Rusland over de Europese veiligheid".



De aandelenkoersen worden de afgelopen maanden gedrukt door de kans op een hogere rente in de Verenigde Staten, nu de inflatie zeer hoog oploopt. De kans op een grondoorlog in Europa is een grote aanvullende bron van onzekerheid in de afgelopen weken.



Moskou ontkent plannen te hebben voor een invasie in het buurland, maar de militaire opbouw van Rusland heeft zich versneld en er staan troepen aan drie kanten van het land opgesteld. De Amerikanen en andere Westerse landen trekken inmiddels hun ambassadepersoneel terug en waarschuwen hun staatsburgers om Oekraïne te verlaten, wat erop wijst dat de Westerse regeringen niet geloven in een diplomatieke oplossing.



Volgens beleggers is het lastig om te handelen op de situatie, omdat er geen goed zicht is op de kans van een invasie of op de aard en hevigheid van de reactie vanuit de Westerse landen. Als agressie vanuit Moskou leidt tot economische sancties, kan de wereldeconomie echter onvoorspelbaar reageren. Hogere energieprijzen zijn een waarschijnlijk gevolg.



Sommige commentatoren zeiden dat de spanningen aan de Oekraïense grens reden zijn voor beleggers om te vluchten in staatsleningen. Dit zou de druk verlichten op de Fed om de rente snel te verhogen, omdat de marktrente op tienjarige Treasury's hierdoor minder snel oploopt.



In gesprek met CNBC zei James Bullard van de St. Louis Fed maandag dat de Fed haast moet maken met het verhogen van de rente nu de inflatie zo sterk stijgt. Als een verrassing komen de uitspraken niet echt. Vorige week zei Bullard al dat de Fed de rente in juli met een vol procentpunt moet hebben verhoogd.



"We hebben het inflatieverhaal en dan het Russische verhaal", zei Lars Skovgaard Andersen van Danske Bank. In geval van een invasie "zal er een negatief effect op de markten zijn, maar ik denk ook dat beleggers dit al in zich opnemen", zei hij.



De euro/dollar noteert maandagavond op 1,1312. De WTI-olieprijs stijgt een procent. De Amerikaanse tienjaarsrente staat op 2,00 procent.



Bedrijfsnieuws



Aandelen Peloton dalen 5 procent. De nieuwe CEO ontkent dat het bedrijf dat fitnessapparatuur maakt, wordt verkocht en wil zich juist focussen op groei.



Het aandeel Splunk stijgt 8 procent, na berichten dat Cisco Systems meer dan 20 miljard dollar over zou hebben voor het softwarebedrijf. Het zou de grootste overname voor Cisco ooit zijn. Cisco verliest meer dan een half procent.



Lockheed Martin schrapt een deal met Aerojet Rocketdyne, meldde de vliegtuigbouwer, nadat mededingingswaakhonden vorige maand juridische stappen zetten om de overname te blokkeren. Het aandeel daalt 2,5 procent.



Sportschoenenwinkels krijgen onvoldoende sneakers aangeleverd, zelfs van de populaire merken zoals Nike, meldde The Wall Street Journal. Het opschalen van productie en levering na de coronacrisis blijft problematisch. Nike stijgt toch 2 procent.

Bron: ABM Financial News