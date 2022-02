UBS verlaagt koersdoel TomTom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor TomTom verlaagd van 11,00 naar 10,50 euro, met een herhaling van het koopadvies. TomTom had volgens analist Francois-Xavier Bouvignies teleurstellende kwartaalcijfers, vooral als gevolg van een tegenvallende omzet bij de divisie Location Technology. UBS handhaaft het koopadvies, omdat de auto-industrie herstelt en dat geeft wat opwaarts potentieel voor 2022 en daarna. Ook wijst Bouvignies op het orderboek van 1,9 miljard euro en op de efficiencyslag waarover TomTom het had voor 2023. Een hogere kasstroom en marges vanaf 2023 zullen een ommekeer betekenen, na de stevige investeringen die TomTom in de afgelopen twee jaar deed, aldus Bouvignies. Op een rood Damrak noteert het aandeel TomTom maandag 3 procent lager op 7,22 euro. Bron: ABM Financial News

