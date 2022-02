Betere resultaten voor RELX

RELX heeft in 2021 meer omzet en een hoger onderliggend operationeel resultaat geboekt dan in 2020 en wil dit jaar weer eigen aandelen inkopen. Dit maakte de leverancier van informatie en data-analyse donderdag voorbeurs bekend.

De omzet steeg in de verslagperiode van 7.110 miljoen Britse pond naar 7.244 miljoen pond, een onderliggende groei van 7 procent. Het aangepaste operationele resultaat (EBITDA) liep onderliggend op met 13 procent van 2.076 miljoen naar 2.210 miljoen Britse pond. Dit resulteerde in een marge van 30,5 procent, tegenover 29,2 procent in 2020.

De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 0,876 tegen 0,801 pond over 2020. De verwachting van analisten lag op 0,872 pond per aandeel RELX.

Divisie Exhibitions is door de coronopandemie flink geraakt, maar zag in 2021 wel kans de omzet onderliggend met 44 procent te laten stijgen naar 534 miljoen pond bij een aangepast operationeel resultaat van 10 miljoen pond vergeleken met een verlies van 164 miljoen pond een jaar eerder.

De divisie Risk zag de omzet onderliggend met 9 procent stijgen tot 2.474 miljoen pond, Scientific, Technical & Medical met 3 procent tot 2.649 miljoen en Legal met eveneens 3 procent tot 1.587 miljoen. Onderliggend liep de aangepaste operationele winst voor deze drie divisies respectievelijk op met 10, 3 en 5 procent.

Leverage

RELX kende aan het eind van 2021 een verhouding tussen de nettoschuld en het operationeel resultaat van 2,4.

Aandeleninkoop

Voor het lopende boekjaar wil het bedrijf voor 500 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen.

Dividend

RELX stelde donderdag voor 2021 een dividend voor van 0,498 Britse pond per aandeel RELX. Dat was over 2020 0,470 pond per aandeel.

Outlook

Voor 2022 wordt door RELX een verdere groei in het onderliggende operationeel resultaat en de omzet voorzien, die boven de historische trends zal liggen.

Het aandeel RELX sloot woensdag op 27,41 euro.