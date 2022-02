Enorme winststijging voor ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het vierde kwartaal van 2021 flink meer winst geboekt dan een jaar eerder, hoewel er op kwartaalbasis wel sprake was van een terugval. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de staalreus. De EBITDA steeg op jaarbasis van 1,7 miljard naar 5,1 miljard dollar. Analisten hadden gerekend op 5,0 miljard dollar, nadat ArcelorMittal op 6,1 miljard dollar zat in het derde kwartaal van 2021. In heel 2021 kwam de EBITDA van de staalreus uit op 19,4 miljard dollar. Analisten mikten ook op een EBITDA van 19,4 miljard dollar. Dat was in 2020 nog maar 4,3 miljard dollar. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal naar 4,0 miljard dollar, op een omzet van 20,8 miljard dollar. ArcelorMittal stelt over 2021 een dividend voor van 0,38 dollar per aandeel dat, mits goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering, wordt uitgekeerd in juni. Over 2020 keerde het bedrijf 0,30 dollar per aandeel uit. Ook gaat de staalreus voor 1,0 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen in de eerste zes maanden van dit jaar. Outlook ArcelorMittal rekent voor 2022 op een "sterke" EBITDA en vrije kasstroom. De staalverschepingen zullen dit jaar met 3 procent stijgen ten opzichte van 2021. Exclusief China groeit de wereldwijde vraag naar staal volgens ArcelorMittal dit jaar met 2,5 tot 3 procent. Bron: ABM Financial News

