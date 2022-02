Beursblik: vertrouwen in outlook SBM Offshore Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in 2021 de eigen doelstellingen gehaald. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus. SBM Offshore rekent voor 2021 op een EBITDA van circa 900 miljoen dollar op een omzet van minimaal 2,3 miljard dollar. De omzetverwachting stond eerder nog op 2,6 miljard dollar, maar in november besloot de oliedienstverlener om deze outlook te verlagen, vanwege vooral een verschuiving in de verwachte toetreding van partners tot de joint venture FPSO Almirante Tamandaré, van eind 2021 naar begin 2022. Op 25 januari meldde de oliedienstverlener dat een minderheidsbelang in de FPSO is verkocht aan partners Mitsubishi Corporation en Nippon Yusen Kabushiki Kaisha. Analisten hebben vertrouwen in de bijgestelde outlook van SBM. De omzet, gerekend via de directe methode, bedroeg afgelopen jaar volgens de analisten 2,33 miljard dollar. Daaraan droeg Lease & Operate 1,62 miljard dollar bij en Turnkey 705 miljoen. De EBITDA lag vermoedelijk op 927 miljoen dollar en de nettowinst wordt geschat op 97 miljoen dollar. Outlook In 2023 zal de omzet volgens de analisten uitkomen op 2,99 miljard dollar met een EBITDA van 993 miljoen dollar en een nettowinst van 140 miljoen dollar. SBM Offshore opent donderdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

