AMG verhoogt outlook voor 2022

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft de outlook voor 2022 verhoogd. Dit meldde het Amsterdamse speciaalmetaalbedrijf woensdagochtend. De bandbreedte voor de EBITDA gaat van 175 tot 200 miljoen dollar naar een outlook van 225 miljoen dollar of hoger. De oude outlook was in december vorig jaar ook al een keer opwaarts bijgesteld. AMG gaf woensdag aan dat de marktomstandigheden voor lithium sinds eind vorig jaar "significant" zijn verbeterd. In de eerste helft van januari maakte het bedrijf bekend stevig te gaan investeren in de lithiumactiviteiten. Volgens ING zou het daarbij gaan om 450 miljoen dollar. Voorts werd een beursgang van de lithiumdivisie niet uitgesloten, waarmee de waarde ervan zichtbaar zal worden gemaakt. Bron: ABM Financial News

