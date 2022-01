Update: Video: koersdoel AEX 680 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het nieuwe koersdoel voor de AEX is 680 punten. Dit zegt analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG Nederland voor de camera van ABM Financial News. Hij toont een grafiek van de AEX met daarin een bijna perfect hoofd-schouder patroon. Voor de bevestiging zoekt de analist een 'pullback' richting de neklijn op 755 punten. Als de AEX hier niet duurzaam boven sluit, "dan is dit een bevestiging" en rekent hij op een daling naar 680 punten. Klik hier voor: koersdoel AEX 680 punten Bron: ABM Financial News

