Meer omzet en winst voor Comcast

(ABM FN-Dow Jones) Comcast heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en resultaat geboekt. Dit bleek donderdag voorbeurs na publicatie van de kwartaalcijfers door het Amerikaanse kabelbedrijf. Comcast boekte in het vierde kwartaal een aangepast operationeel resultaat (EBITDA) van 8.411 miljoen dollar, een stijging met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 3.057 miljoen dollar tegen 3.380 miljoen dollar een jaar eerder, een daling met bijna 10 procent. De aangepaste winst bedroeg 0,77 dollar per aandeel tegenover 0,56 dollar per aandeel vorig jaar. De verwachting van analisten zoals deze vooraf werden geraadpleegd door FactSet, lag op 0,73 dollar per aandeel. De omzet steeg van 27.708 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2020 naar 30.336 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Dat is een plus van 9,5 procent. De kabeldivisie boekte een omzetgroei van 4,5 procent en NBCUniversal zelfs van 25,6 procent. Comcast zal voor het vierde jaar op rij het dividend verhogen, naar 1,08 dollar per aandeel. Het aandeel Comcast noteerde donderdag in de elektronische handel voor 1,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

