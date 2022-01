Galapagos benoemt Paul Stoffels tot CEO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN) Galapagos heeft Paul Stoffels benoemd tot CEO van het biotechbedrijf per 1 april 2022. Dit bleek woensdagavond uit een persbericht van de onderneming. Stoffels volgt daarmee Onno van de Stolpe op. "Ik ben ervan overtuigd dat Pauls strategisch en inspirerend leiderschap, evenals zijn diepgaande kennis over de sector en Galapagos, hem de juiste volgende CEO maken om waarde te creëren voor alle stakeholders, inclusief investeerders, aandeelhouders en patiënten", aldus Van de Stolpe. Stoffels was hiervoor chief scientific officer van J&J, waar hij aan het hoofd stond van de onderzoeks- en productpijplijn van het bedrijf. Bron: ABM Financial News

