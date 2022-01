Deutsche Bank verhoogt koersdoel Aegon Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Aegon verhoogd van 4,50 naar 5,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Duitse bank. De analisten voorzien meer winst dan voorheen, omdat ze positievere verwachtingen hebben over de resultaten van herwaarderingen naar marktwaarde, de zogeheten 'fair value items', in de komende jaren. Ondanks de hogere verwachte nettowinst blijft de onderliggende winst per aandeel en dividend per aandeel echter min of meer gelijk. Anderzijds verwacht Deutsche Bank, ervan uitgaande dat Aegon de verkoop van de Hongaarse activiteiten zal kunnen afronden, dat de kaspositie eind dit jaar ruim boven de doelstelling van een half tot anderhalf miljard euro uitkomt, met zo n 1,85 miljard euro, zelfs na verlaging van de schuld met een half miljard euro. Dit vergroot de kans weer op meer dividend of de inkoop van eigen aandelen. Dit onderwerp zal later dit jaar pas gaan spelen, vermoedt de bank. Het aandeel Aegon sloot vrijdag op 4,94 euro. Bron: ABM Financial News

