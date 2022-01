Shell ziet kansen in Frankrijk - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell ziet in Frankrijk kansen om te investeren en zo het land te helpen om meer duurzame energiebronnen te ontwikkelen. Dit berichtte Le Figaro zaterdag op basis van een interview met Shell CEO Ben van Beurden.



Het zou gaan om zo'n 4 miljard euro aan investeringen, onder meer in offshore windparken, volgens de krant.



Ook wil Shell oplaadstations voor elektrische voertuigen bouwen en waterstof en biobrandstof produceren voor vliegtuigen, aldus Le Figaro. Bron: ABM Financial News

