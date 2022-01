ING verhoogt koersdoel Econocom Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Econocom verhoogd van 3,10 naar 4,10 euro, met behoud van het Houden advies, na de voorlopige jaarcijfers van het bedrijf. Die resultaten waren tamelijk neutraal, vond de analist, met opnieuw een zwakke omzet en betere marges. Afgezien van de wereldwijde problemen met de toelevering van IT-apparaten, heeft Econocom ook zijn IT-diensten structureel verkleind, maar die beweging lijkt nu te zijn beëindigd. Analist David Vagman van ING merkt op dat er voorzichtigheidshalve nog niet werd vooruitgekeken naar de winst van het komende jaar, maar vindt het positief dat de marge bij Distribution en Services zich goed ontwikkelt, terwijl ook de vraag naar apparaten voor thuiswerkers goed is. Het echte nieuws was volgens ING dat er drie tot vier middelgrote overnames zullen worden afgerond in de eerste helft van dit jaar, in Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. De logica van de overnames ziet ING volledig, alleen is de lage waardering van Econocom een probleem. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.