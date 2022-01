Valuta: euro verliest terrein

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag beduidend lager tegenover de dollar als gevolg van een aanhoudende rentevrees die zich inmiddels heeft vertaald in een Amerikaanse lange rente die richting de 1,9 procent koerst.

"Wij hebben deze week onze verwachtingen voor het Amerikaanse rentebeleid opwaarts bijgesteld van 2 naar 4 verhogingen voor dit jaar, waarmee het belangrijkste rentetarief aan het eind van dit jaar op 1 procent wordt verwacht uit te komen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het zet de lange rentes hoger. Duitsland gaat inmiddels ook weer rente betalen voor de leningen die het aangaat, zij het bescheiden, maar het is lang geleden dat de tienjaarsrente in Duitsland boven 0 procent noteerde."

Mevissen refereerde woensdag aan het Britse pond, die om meerder redenen gewild lijkt.

De Britten maakten over december een inflatie bekend van 5,4 procent op jaarbasis. In november was dit nog 5,1 procent. Het gerapporteerde cijfers was hoger dan voorzien. "Daarnaast lopen de omikronbesmettingen in het Verenigd Koninkrijk flink terug en is de verwachting dan ook dat de Britse premier Boris Johnson vandaag de beperkende maatregelen opheft", aldus Mevissen.

Duitsland bevestigde woensdag met een inflatie van 5,3 procent over december op jaarbasis de eerder vastgestelde prijsstijgingen.

Van de eurozone kwam het overschot op de lopende rekening over november uit op 24 miljard euro tegen 19 miljard euro een maand eerder.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de cijfers over de woningbouw en de afgegeven bouwvergunningen over december naar buiten.

Sprekers om goed in de gaten te houden zijn woensdag de voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen.

De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,1343 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8329 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent en noteerde op 1,3619 dollar.