Ebusco krijgt opdracht van Duitse SWEG

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een opdracht gekregen van Südwestdeutsche Landesverkehrs voor de levering van tien elektrische bussen en laadpalen. Dit maakte de fabrikant van elektrische bussen uit Deurne dinsdag voorbeurs bekend zonder financiële gegevens prijs te geven. Met Südwestdeutsche Landesverkehrs als nieuwe klant breidt Ebusco zijn klantenbestand in Duitsland verder uit. De bussen zullen worden ingezet in de regio Baden-Württemberg. "Opnieuw heeft er een gerenommeerde partij in Duitsland voor ons gekozen", zei CEO Peter Bijvelds in een toelichting. Het gaat om tien bussen van het model 2.2 en 10 chargers van 100 kW. Bron: ABM Financial News

