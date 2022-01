Video: buy the dip met koersdoel AEX op 900 punten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De lange termijn uptrend in de AEX is nog altijd van kracht, en dat betekent dat elke koerszwakte moet worden benut. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera tegen ABM Financial News. Die korte termijn zwakte valt volgens Van den Akker voornamelijk uit te leggen als rotatie als gevolg van de rentestijging. Omdat technologie-aandelen in de AEX index een zware weging kennen, wordt de Amsterdamse hoofdindex daardoor zwaarder getroffen dan andere Europese indices. "Beschouw korte termijn zwakte als een koopmoment", meent Van den Akker, die later dit jaar koersdoelen heeft van eerst 855 en vervolgens 900 punten. "Er staat een heel fraaie nieuwe stijging voor de deur." Klik hier voor: Buy the dip met koersdoel AEX op 900 punten Bron: ABM Financial News

