'Nieuwe outlook Shell laat zwak vierde kwartaal zien'

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft in het vierde kwartaal van dit jaar ondermaats gepresteerd. Dit oordeelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag op basis van een tussentijdse handelsupdate van de energiereus. De resultaten kwamen volgens Mulder onder de marktverwachtingen uit, wijzend op zwakke resultaten bij Oil Products. Bovendien ging de analist al uit van sterke resultaten bij Integrated Gas ten opzichte van het derde kwartaal. ING rekent op een resultaat van 2,9 miljard dollar tegen 1,6 miljard dollar een kwartaal eerder. "Maar met een huidige productiestop in Australië, kan dat ook een te hoge schatting zijn", aldus Mulder. Verder is ook het verlies bij Corporate enkele miljoen dollars hoger dan verwacht. "Al met al verwachten we een zwak vierde kwartaal voor Shell." ING handhaafde het Houden advies op Shell met een koersdoel van 20,50 euro. Het aandeel daalde vrijdagochtend licht tot 20,49 euro. Bron: ABM Financial News

