JD.com koopt voor miljard dollar meer eigen aandelen in

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JD.com heeft besloten om het lopende aandeleninkoopprogramma te verhogen van 2,0 naar 3,0 miljard dollar. Dit maakte de Chinese e-commerce-gigant woensdag bekend. Ook is de looptijd van het programma verlengd tot 17 maart 2024. Tencent besloot eerder deze maand om een speciaal dividend uit te keren in de vorm van aandelen JD.com. In totaal worden ruim 457 miljoen aandelen uitgekeerd door Tencent. Omgerekend is dit goed voor een dividenduitkering van ongeveer 14,5 miljard euro. Prosus, in de Amsterdamse AEX genoteerd, is een belangrijke aandeelhouder van Tencent. Bron: ABM Financial News

