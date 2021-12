Dutch Star Two bereikt akkoord met Cabka Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Star Companies Two heeft een definitief akkoord bereikt over de overname van Cabka. Dit maakte het investeringsvehikel met een lege beurshuls donderdag voorbeurs bekend, nadat het op 14 december al meldde in vergevorderde onderhandelingen te zijn met Cabka. Cabka recyclet kunststoffen tot herbruikbare pallets en grote container-oplossingen, die de duurzaamheid van de logistieke keten moeten verbeteren. Dutch Star Companies Two is een zogeheten Spac, een special purpose acquisition company, dat geld heeft om een overname te doen en zo de overnameprooi naar de beurs te brengen. Er wordt ook wel gesproken van een blanco chequebedrijf. Dutch Star Two zal 110 miljoen euro in Cabka steken. Daarvan wordt 63 miljoen euro gebruikt om minderheidsaandeelhouders uit te kopen en 47 miljoen voor het versnellen van de groei van Cabka. Naar verwachting krijgt Cabka op 1 maart volgend jaar een notering op Euronext. Dutch Star Companies Two gaat daarna als Cabka door het leven. De waarde van de nieuwe combinatie wordt geschat op 250 miljoen euro. Volgens Dutch Star Two steunt al ruim 72 procent van de aandeelhouders de plannen. Er volgt nog een aandeelhoudersvergadering over de overname van Cabka. Verleden Voorganger Dutch Star Companies One bracht in 2020 CM.com naar de Amsterdamse beurs, een communicatieplatform met betaalfunctionaliteit. Dutch Star stak toen 65 miljoen euro in CM.com. Bron: ABM Financial News

