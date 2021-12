Sika geeft nieuwe aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sika gaat 3,2 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dit kondigde het Zwitserse verfbedrijf woensdagochtend aan. De uitgifte is nodig om twee converteerbare obligaties om te zetten in aandelen. Vanwege de sterke koersstijging van het aandeel Sika heeft 15 procent van de obligatiehouders al in een vroeg stadium besloten om hun obligaties te converteren, en Sika verwacht dat met het oog op de koersontwikkeling, meer obligatiehouders dit zullen doen. Het aandeel Sika sloot dinsdag op 369,20 Zwitserse frank. Aan het begin van dit jaar noteerde het aandeel nog onder de 240 frank. Bron: ABM Financial News

