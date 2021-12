Beursblik: positief nieuws van AMG Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurical Group is maandag met positief nieuws gekomen. Dit oordeelde analist Stijn Demeester van ING maandag. AMG ziet vooral de marktomstandigheden voor lithium verbeteren, hoewel de gehele portefeuille momenteel profiteert van gunstige omstandigheden. Als gevolg mikt AMG nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. De positieve winstwaarschuwing komt voor Demeester niet helemaal uit de lucht vallen, gezien hij al eerder wees op de sterke lithiumprijzen en de mogelijke impact daarvan op de winst van AMG in 2022. Als de EBITDA volgend jaar in het midden van de afgegeven bandbreedte valt, dan kan de analistenconsensus volgens ING voor 2022 met 5 procent opwaarts bijgesteld worden. "We beoordelen het nieuws als positief", aldus Demeester, "ook omdat de markt graag een bandbreedte ziet in plaats van een vast bedrag." ING heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel steeg maandagochtend met 8,4 procent tot 28,10 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.