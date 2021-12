Brussel legt platformbedrijven nieuwe regels op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft donderdag een set maatregelen gepresenteerd die de werkomstandigheden van platformmedewerkers moet verbeteren. Die mensen verdienen volgens de Commissie dezelfde arbeidsrechten en sociale zekerheid. En zij hebben recht op aanvullende bescherming tegen zogeheten 'algoritme-management'. "Digitale arbeidsplatformen spelen een belangrijke rol in onze economie, aangezien ze voor innovatie zorgen, banen scheppen en aan de vraag van de consument helpen voldoen", zei eurocommissaris Valdis Dombrovskis. "Nu steeds meer banen door digitale arbeidsplatformen worden gecreëerd, moeten we zorgen voor degelijke arbeidsomstandigheden voor alle platformwerkers", zei eurocommissaris Margrethe Vestager donderdag in een toelichting op de nieuwe maatregelen. Vestager wil daarmee vooral schijnzelfstandigheid tegengaan. "Het voorstel van de Commissie bevat duidelijke criteria om te bepalen of een platform een werkgever is. Als dat het geval is, hebben de werknemers recht op sociale bescherming en arbeidsrechten", voegde eurocommissaris Nicola Schmit toe. "Dit is een belangrijke stap naar een meer sociale digitale economie", vindt de Vestager. Analisten van Bryan Garnier denken dat de maatregelen van Brussel zorgen dat taxidiensten en bezorgbedrijven zich uit bepaalde landen zullen terugtrekken. Hun kosten stijgen namelijk als gevolg van de maatregelen. Zo besloot maaltijdbezorger Deliveroo deze zomer al te vertrekken uit Spanje. Dit besluit werd genomen nadat Madrid met nieuwe wetgeving kwam om platformmedewerkers beter te beschermen. Overigens zei de maaltijdbezorger zelf dat niet nieuwe regelgeving, maar het beperkte marktaandeel de aanleiding was om Spanje te verlaten. Bron: ABM Financial News

