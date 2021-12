GeoJunxion verlengt contract Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft een contract verlengd met wat het bedrijf noemt een 'wereldwijd technologiebedrijf'. Dit maakte GeoJunxion woensdagochtend bekend. Het gaat om zogeheten Location Intelligence Services en de werkzaamheden zullen naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal van 2022 zijn afgerond. Het contract heeft een waarde van ongeveer 100.000 euro. Bron: ABM Financial News

