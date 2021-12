Europese beurzen blaken weer van vertrouwen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag met flinke winsten gesloten, nadat beleggers het vertrouwen hervonden door afnemende angst over de omikron-variant van het coronavirus. De brede STOXX Europe 600 index sloot 2,5 procent hoger op 480,23 punten. De Duitse DAX steeg 2,8 procent tot 15.814 punten. De Franse CAC 40 klom 2,9 procent naar 7.065 punten. De Britse FTSE steeg 1,5 procent naar 7.340 punten. "De verkopers van vorige week zijn brutaal opzij geduwd in het gedrang om weer in aandelen te stappen, nu de vrees rond omikron bijna net zo snel verdwijnt als ze kwam", zei analist Chris Beauchamp van IG. Het lijkt erop dat de nieuwe variant zeer besmettelijk is, maar slechts milde klachten geeft. Dit zou per saldo een verbetering zijn ten opzichte van de eerdere situatie waarin de gevaarlijkere delta-variant van het virus wereldwijd dominant was. Economisch nieuws uit de Verenigde Staten wees op een sterke daling van het handelstekort, terwijl de arbeidskosten in het derde kwartaal sterker dan eerder voorspeld stegen, met 10 procent. Eerder op de dag bleek de Duitse industrie 3 procent meer te hebben geproduceerd in oktober, waar economen 1 procent groei voorzagen. De Duitse vertrouwensindex ZEW lietin december een daling zien naar 29,9, maar bleef daarmee ruim boven de 25,0 die economen hadden verwacht. De economische groei van de eurozone kwam in het derde kwartaal uit op 2,2 procent op kwartaalbasis, gelijk aan de eerdere melding. Op jaarbasis liet de economie van de muntunie een groei van 3,9 procent zien en dat was nog iets meer dan de voorlopige meting van 3,7 procent.



Er kwam nog niets naar buiten uit het topoverleg tussen de Amerikaanse president Joe Biden en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin. Verwacht werd dat Biden zijn ambtgenoot zal waarschuwen voor ernstige gevolgen, als Rusland buurland Oekraïne binnenvalt. Poetin heeft zijn troepen verzameld aan de grens. De olieprijs steeg 4,5 procent 72,61 dollar per vat voor een januari-future West Texas Intermediate, terwijl Brent-olie voor februari 4 procent duurder werd op 75,91 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1247. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1289 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1277 op de borden.



Bedrijfsnieuws Technologie-aandelen in Amsterdam deden het dinsdag erg goed. Halfgeleiderreus ASML steeg 8,3 procent, terwijl ASMI zelfs 8,6 procent won. Betaalbedrijf Adyen en internetinvesteerder Prosus werden 6 procent meer waard. In Frankfurt was halfgeleiderbedrijf Infineon ook een grote winnaar met 6 procent, maar autofabrikanten Volkswagen en Porsche spanden de kroon met 8 tot 9 procent koerswinst. Danone was in Parijs één van de zeldzame verliezers en sloot 0,6 procent lager. In Londen waren de mijnbouwers in trek met koerswinsten van bijna 6 procent voor BHP en Anglo American. Zumtobel boekte minder winst op meer omzet en wees op het tekort aan halfgeleiders en andere grondstoffen en het gebrek aan transportcapaciteit. De orders waren erg goed in het kwartaal en de hogere inkoopprijzen kunnen worden doorberekend aan de klant. Het aandeel steeg ruim 2 procent. Tussenstanden Wall Street Ook Wall Street blaakte dinsdag van het optimisme. De S&P500 index steeg bijna 2 procent en technologie-index Nasdaq zelfs 3 procent. Bron: ABM Financial News

