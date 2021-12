'ASR beloont belegger meer dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) ASR heeft positieve nieuwe doelstellingen gesteld en duidelijkheid verschaft over het belonen van de aandeelhouders. Dit concludeerden analisten van UBS dinsdag. De autonome kapitaalcreatie schat ASR in op cumulatief 1,7 tot 1,8 miljard euro. Dat is volgens UBS in lijn met de analistenverwachtingen. Maar de aandeelhoudersbeloning die ASR presenteerde, is een meevaller, vindt UBS. De verzekeraar wil een progressief dividend uitkeren en een voortzetting van het aandeleninkoopprogramma voor minimaal 100 miljoen euro per jaar. De basis is een uitkering van ten minste 2,40 euro per aandeel over 2021, een stijging van 18 procent ten opzichte van 2020, toen er 2,04 euro per aandeel werd uitgekeerd door de verzekeraar. Volgens UBS zit ASR met het dividend en de inkoop minimaal 5 procent hoger dan analisten hadden verwacht. UBS handhaafde dinsdag het Neutraal advies op ASR met een koersdoel van 38,50 euro. Het aandeel steeg op een groen Damrak 2,3 procent naar 39,51 euro. Bron: ABM Financial News

