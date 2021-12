Miljoenensubsidie voor Boskalis en partners Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Een consortium waar Boskalis onderdeel van is, krijgt een onderzoekssubsidie van 24 miljoen euro om emissievrije scheepvaart te bevorderen. Dit maakte de maritieme dienstverlener maandag bekend. Doel is om onderzoek te doen naar het versnellen van het gebruik van methanol als koolstofarme brandstof binnen de scheepvaartindustrie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is de sponsor van het onderzoek. Bron: ABM Financial News

