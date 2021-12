Beursblik: UBS haalt Intertrust van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het advies voor Intertrust verlaagd van Kopen naar Neutraal, terwijl het koersdoel van 18,00 naar 19,50 euro ging. De ommekeer die binnen Intertrust plaatsvindt, is volgens UBS inmiddels volledig ingeprijsd. Druk vanuit activistische aandeelhouders heeft er bovendien toe geleid dat Intertrust meer wil uitkeren aan aandeelhouders. Zo kondigde het trustkantoor recent een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 100 miljoen euro aan. UBS nam het inkoopprogramma in de ramingen op, waardoor de verwachtingen voor de winst per aandeel met 1 tot 4 procent omhoog gingen. Als gevolg kwam UBS tot een hoger koersdoel. Na de recente overname-interesse, stegen de aandelen Intertrust met ruim vijftig procent in slechts twee maanden. Dit zette UBS ertoe aan om het koopadvies in te trekken. De Zwitserse zakenbank ziet nog voldoende ruimte voor grootschalige fusies en overnames in de trustsector, maar risico en rendement zijn volgens UBS inmiddels in balans. Bron: ABM Financial News

