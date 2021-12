Hogere opening AEX voorzien na groen slot op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start na forse winsten op Wall Street donderdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,7 procent.

Donderdag koerste de AEX onder aanvoering van techaandelen juist nog 1,5 procent lager naar 778,80 punten. Ook elders in Europa stonden de beurzen onder druk. Dat was volgens investment manager Simon Wiersma van ING deels te verklaren door een inhaaleffect, nadat Wall Street woensdag al lager sloot nadat onder meer de eerste omikron-besmetting werd vastgesteld in Amerika.

Wereldwijd zijn de markten momenteel volatiel door de zorgen over de omikron-variant en opmerkingen van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk sneller moet gaan taperen om de inflatie omlaag te krijgen. Dat kan weer leiden tot snellere renteverhogingen en dat is vooral nadelig voor techaandelen.

Donderdag schudde Wall Street in de loop van de handelsdag echter veel zorgen van zich af. De S&P 500 won uiteindelijk 1,4 procent, na aanvankelijk nog nipt in het rood te hebben genoteerd, terwijl techbeurs Nasdaq 0,8 procent wist bij te schrijven. Onder meer reisaandelen, die woensdag nog volledig onderuit gingen, maakten een sterke comeback.

Het aandeel Apple sloot tegen de trend in ruim een half procent lager. Het bedrijf kampt, naast verstoringen in de aanvoerketen, nu ook met een verminderde vraag naar iPhones, schreef persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Apple zou zijn toeleveranciers inmiddels hebben gewaarschuwd. Volgens Bloomberg verlaagde Apple de doelstelling voor de productie van de iPhone 13 met 10 miljoen exemplaren naar 90 miljoen.

In Azië koersen de beurzen in Tokio, Shanghai en Seoel vanochtend tot een procent hoger. De beurs in Hongkong noteert daarentegen in het rood nadat de Chinese taxidienst Didi bekend maakte al na 6 maanden zijn beursnotering in New York op te heffen. De Chinese autoriteiten willen naar verluidt niet dat gevoelige data in buitenlandse handen kunnen vallen. Didi haalde in juni dit jaar nog 4,4 miljard dollar op met een beursgang op de NYSE.

Aandelen die een vergelijkbaar lot kan treffen, zoals Tencent, Alibaba en Meituan, verloren 2 tot 5 procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend 2 procent hoger. Donderdagavond koerste de future in New York al 1,4 procent hoger op een settlement van 66,50 dollar per vat. OPEC en zijn bondgenoten zullen de productie in januari conform de bestaande afspraken met 400.000 vaten per dag verhogen, ondanks de zorgen over de mogelijke impact van de omikron-variant van het coronavirus.

"Hiermee komt OPEC+ tegemoet aan de wens van olie-importerende landen als India, China en de VS", zei senior energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO.

Vanmiddag zal de aandacht uitgaan naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport, dat wordt beschouwd als ’s werelds belangrijkste macrocijfer. Voor de maand november wordt door de markt gemiddeld een banengroei verwacht van 573.000 en een werkloosheid van 4,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Vastgoedbedrijf NSI verhuist het hoofdkantoor van Hoofddorp naar Amsterdam. Het volgende week te betrekken pand in Amsterdam Zuidoost is eigendom van NSI.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Royal Dutch Shell van 18,71 naar 20,38 Britse pond bij handhaving van het koopadvies. Morgan Stanley verlaagde het advies voor Aalberts van Overwogen naar Gelijkgewogen, maar het koersdoel werd juist verhoogd van 56,00 euro naar 58,00 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won donderdag 1,4 procent op 4.577,10 punten, de Dow Jones index steeg 1,8 procent tot 34.639,79 punten en de Nasdaq eindigde 0,8 procent hoger bij een slotstand van 15.381,32 punten.