ING start volgen Ebusco met koopadvies

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) ING is gestart met het volgen van Ebusco met een koopadvies en koersdoel van 36,75 euro. Ebusco is volgens analisten van de bank een goede manier om duurzaam te beleggen. De ontwikkelaar, fabrikant en distributeur van emissievrije elektrische bussen en oplaadsystemen is volgens ING perfect gepositioneerd om te profiteren van de sterke voorziene vraag naar elektrische bussen, gezien bijna elke grote stad in de wereld zich inzet om klimaatneutraal te worden. Ebusco heeft de elektrische bussen van de grond af aan opnieuw ontwikkeld, waardoor de bussen superieur zijn ten opzichte van bussen van concurrenten, aldus ING. Het nieuwe model, de Ebusco 3.0, heeft niet alleen een verbeterde actieradius, maar heeft ook een kleinere en minder dure accu nodig. Als Ebusco de capaciteit snel kan opvoeren, dan kan het bedrijf grote orders binnenhalen, zo voorziet ING, hetgeen een enorme aanjager kan zijn voor de koers van het aandeel. Door die orders komen de doelstellingen op middellange termijn namelijk binnen handbereik. Ebusco mikt op een omzet van minstens 1,5 miljard euro en een EBITDA-marge van meer dan 35 procent. Het aandeel Ebusco koerste donderdagochtend 4,5 procent hoger op 25,60 euro. Bron: ABM Financial News

