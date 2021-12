Update: Groeicijfers Salesforce onvoldoende Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Salesforce

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Salesfoce.com gaat woensdag een flink lagere opening tegemoet, na het afgeven van een tegenvallende outlook. Het aandeel lijkt 4,5 procent lager te gaan openen. Afgelopen kwartaal steeg de omzet met 27 procent op jaarbasis naar 6,9 miljard dollar. Dit leverde een nettowinst op van 468 miljoen dollar, wat grofweg de helft was van de winst in dezelfde periode vorig jaar. Per aandeel verdiende Salesforce 0,47 dollar. Voor het lopende vierde kwartaal rekent Salesforce op een omzet van 7,22 tot 7,23 miljard dollar, een groei van 24 procent. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op ongeveer 26,4 miljard dollar, een stijging van eveneens 24 procent. De winst per aandeel zal 1,28 of 1,29 dollar bedragen. Eerder zei de onderneming nog voor 2022 te rekenen op een omzet van 26,25 tot 26,35 miljard dollar. Voor volgend boekjaar rekent Salesforce nog altijd op een omzet van 31,7 tot 31,8 miljard dollar. Daaraan zal het het eerste kwartaal 7,22 tot 7,25 miljard dollar bijdragen. Salesforce kondigde verder aan dat Bret Taylor per direct is benoemd tot co-CEO, naast Marc Benioff. Taylor was operationeel directeur sinds 2019. Update: om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

