Donkerrode opening AEX verwacht door angst voor nieuwe coronavariant

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag scherp lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 2,4 procent.

De snelle verspreiding van een nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika doet beleggers in Azië vanochtend huiveren. In Japan verliest de Nikkei index circa 3 procent, terwijl de beurzen in Hongkong en Sydney grofweg 2 procent prijs geven. De olieprijzen dalen vanochtend met ongeveer 3 procent. Ook de rente staat onder druk.

Wall Street hield donderdag de deuren gesloten vanwege Thanksgiving. Vandaag gaan ze weer open, maar slechts voor een halve sessie.

De afgelopen dagen is er sprake van een exponentiële stijging van het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika, als gevolg van een nieuwe variant. Het virus is inmiddels ook opgedoken in Hongkong. Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben Zuid-Afrika ondertussen op de zwarte lijst geplaatst en vluchten worden geannuleerd.

De nieuwe mutatie van het coronavirus zou ongebruikelijk veel verschillen van eerdere varianten en de wereldgezondheidsorganisatie WHO komt vandaag bijeen om de nieuwe variant te bespreken en te bepalen hoe die moet worden ingeschaald.

"Het nieuws is verontrustend met als gevolg een schrikreactie op de beurzen in Azië", zei analist Kyle Rodda van IG. Doordat veel handelaren op Wall Street een lang weekend hebben opgenomen vanwege Thanksgiving en Black Friday, is de liquiditeit laag, waardoor koersuitslagen kunnen worden uitvergroot, waarschuwde Rodda.

Analist Justin Tang van United First Partners relativeerde de onrust door te stellen dat "beleggers eerder geconfronteerd zijn met de deltavariant van het coronavirus en dat er een handboek klaar ligt voor dergelijke situaties". Tang benadrukte dat "mutaties zijn iets dat we verwachten en niet iets onbekend".

Europa zucht ondertussen onder de deltavariant van het coronavirus. Die is meer dan dubbel zo besmettelijk als de alfavariant waarmee het continent de vorige winter werd geconfronteerd en de teugels worden steeds meer aangehaald. Vandaag zal blijken welke nieuwe maatregelen Den Haag invoert, nadat bijvoorbeeld Oostenrijk afgelopen maandag al opnieuw in lockdown ging.

Beleggers lijken vanochtend te vlucnten in Amerikaanse staatsobligaties. Het rendement op ‘treasuries’ met een looptijd van 10 jaar daalde vanochtend met bijna 9 basispunten naar 1,55 procent.

Eerder deze week keken beleggers juist nog met zorg naar de oplopende rente op Amerikaanse staatsobligaties. Die ontwikkeling weerspiegelde de verwachting onder beleggers dat de Amerikaanse Federal Reserve zijn monetaire beleid eerder gaat verkrappen.

Donderdag stelden economen van Goldman Sachs nog hun verwachtingen voor het beleid van de Fed bij. De zakenbank verwacht vanwege de oplopende inflatie dat de centrale bank meer haast zal maken met het terugdraaien van zijn obligatie-opkoopprogramma en dat volgend jaar drie renteverhogingen zullen worden doorgevoerd. Eerder voorzag de zakenbank de eerste renteverhoging pas in 2023.

Donderdag kende Beursplein 5 nog een rustige handelsdag met lage omzetten door het ontbreken van impulsen van Wall Street. In lijn met de andere Europese hoofdbeurzen sloot de AEX 0,6 procent hoger op 807,55 punten.

De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Apex Group en CSC Global zijn de partijen die recent hun interesse hebben getoond in Intertrust, nadat CVC een bod lanceerde. Dit meldde persbureau Bloomberg donderdag. Op 12 november kondigde Intertrust aan dat het exclusieve gesprekken voerde met CVC, dat 18,00 euro per aandeel over heeft voor Intertrust. Afgelopen maandag meldde Intertrust dat er meer geïnteresseerde partijen zijn en dat zij tot 22 euro per aandeel zouden willen betalen.

Slotstanden Wall Street van woensdag

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het groen op 4.701,46 punten en techbeurs Nasdaq won 0,4 procent op 15.845,23 punten. De Dow Jones-index daalde juist fractioneel tot 35.804,38 punten.