Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel HAL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor HAL verlaagd van 146,00 naar 143,00 euro, bij handhaving van het Reduceren advies. HAL heeft in het derde kwartaal conform verwachting gepresteerd, zo oordeelde analist Joren Van Aken van Degroof Petercam. Van Aken schat de intrinsieke waarde van HAL in op 154,50 euro per aandeel, hetgeen een korting impliceert van 7 procent. Dit is significant minder dan de korting van 25 procent die Van Aken aanhoudt. "Zo'n korting is gerechtvaardigd, vanwege de herinvesteringsrisico's", aldus de analist. Met de toegenomen inflatie en de lage rentes verliest HAL ook koopkracht door zoveel geld langs de zijlijn te hebben. Van Aken is positief over de belangen in Boskalis, SBM Offshore en Vopak, maar met de korting van 25 procent komt de analist op een lager koersdoel uit. "Aangezien het koersdoel geen opwaartse potentie toont, zien we geen reden om anders naar het aandeel te kijken", aldus Van Aken. Het aandeel HAL koerste donderdagochtend 0,6 procent hoger op 144,00 euro. Bron: ABM Financial News

