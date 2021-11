Wall Street eindigt verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag overwegend hoger gesloten, met slechts een beperkt verlies voor technologie-aandelen, nadat een snelle toename van coronavirusbesmettingen in Europa de stemming rond de economische vooruitzichten bedierf.



De S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.690,70 punten, de Dow Jones-index steeg 0,5 procent tot 35.813,80 punten en technologie-index Nasdaq zakte 0,5 procent.

Eerder op de avond was de stemming nog overwegend negatief. De obligatiemarkten sorteren sinds maandag voor op een hogere rente nadat duidelijk werd dat Jerome Powell herbenoemd zal worden als voorzitter van de Federal Reserve. De markt prijst volgens ING nu al drie renteverhogingen van 0,25 procent voor 2022, onder het voortgezette bewind van Powell. Powells rivaal Lael Brainard werd gezien als meer 'dovish' en minder sterk geneigd om snel de rente te verhogen.

In Oostenrijk is opnieuw een nationale lockdown afgekondigd vanwege de coronapandemie en bondskanselier Merkel noemt de huidige golf besmettingen de ergste die Duitsland heeft meegemaakt.

"Een winterse covid-19-golf, zorgen over de energievoorziening en inflatiezorgen zijn allemaal mogelijke bronnen van volatiliteit in de komende maanden", zei Mark Haefele van UBS. "Maar de relatief kalme reactie van de aandelenmarkten suggereert dat men bereid is om daar doorheen te kijken, gezien heersende opvatting dat dit nog altijd kortstondige ontwikkelingen zijn."

De euro/dollar handelde op 1,1251.

Voor vanmiddag let de markt nog op de voorlopige inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie en dienstensector.

Olie werd duurder, ondanks dat de Verenigde Staten en een aantal andere landen, waaronder China, Japan en het Verenigd Koninkrijk, hun strategische oliereserves inzetten om de energieprijzen omlaag te krijgen en daarmee ook de hoge inflatie.

"Dit zou de inflatie iets omlaag kunnen drukken, maar we hebben gezien dat de prijsstijgingen de afgelopen maanden breder zijn geworden dus het staat nog te bezien of dit echt gaat helpen", aldus Jim Reid van Deutsche Bank. De olieprijs steeg 2,3 procent tot 78,50 dollar in New York.

Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications verloor 14 procent, na kwartaalcijfers van de videovergaderdienst maandag nabeurs. De nettowinst steeg van 198 miljoen naar 340 miljoen dollar.

Best Buy opende voorbeurs de boeken verloor ook 12 procent, na een terughoudende omzetverwachting voor dit jaar.

HP Inc was nabeurs aan de beurt. Het bedruijf meldde een winst per aandeel van 5,33 dollar, ruim boven zijn eerder afgegeven verwachting van 3,69 tot 3,75 dollar.

Robinhood sloot licht lager, en daalde al zeven dagen op rij. Een aantal belangrijke hype-aandelen of 'meme stocks' worden dinsdag verkocht en daar haalt de onlinbroker veel omzet uit. Het hype-aandeel GameStop verloor 13 procent, na een sterke stijgingen in de voorgaande dagen.