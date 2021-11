Bijna 257 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal geregistreerde Covid-19 besmettingen wereldwijd is opgelopen tot bijna 257 miljoen. Dit blijkt zaterdag uit actuele data verzameld door Johns Hopkins CSSE.

In de Verenigde Staten zijn nog altijd de meeste Covid-19 gevallen geregistreerd met 47,660 miljoen. Het aantal sterfgevallen ligt daar nu op 770.691. Net als in delen van Europa loopt ook in de VS het aantal besmettingen weer harder op.

Het totaal aantal officiële besmettingen in India is ruim 34,499 miljoen. Het aantal sterfgevallen staat nu officieel op 465.349. Brazilië is het derde land wereldwijd qua besmettingen met 22,003 miljoen gevallen en 612.370 overledenen.

In West-Europa heeft het Verenigd Koninkrijk het hoogste aantal besmettingen met inmiddels 9,817 miljoen. Frankrijk zit op 7,475 miljoen gevallen. Spanje telt 5,080 miljoen besmettingen, Italië 4,904 miljoen en Duitsland 5,329 miljoen.

In Oostenrijk, dat vrijdag als eerste land in Europa weer een volledige lockdown aankondigde, noteert het aantal covid-gevallen nu op 1.027.274. Ruim een kwart van dat aantal werd in de afgelopen 28 dagen geregistreerd.

In Nederland gaat het aantal besmettingen ook nog steeds hard omhoog. Het officieel aantal besmettingen staat nu op 2.440.539, tegen 2.419.456 een dag eerder. In België staat het aantal gevallen van besmetting volgens Johns Hopkins CSSE op 1.581.500, van 1.559.998 een dag eerder.

In China, eind 2019 het eerste land dat coronagevallen meldde, zijn nu 110.926 besmettingen geregistreerd, tegen 110.899 een dag eerder.

Volgens de data van Johns Hopkins zijn er wereldwijd ruim 5,143 miljoen mensen aan het virus overleden. Er zijn verder meer dan 7,347 miljard vaccinaties toegediend.