Macy's presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht en verhoogde de outlook voor het hele jaar. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse warenhuisketen. CEO Jeff Gennette sprak van een sterk kwartaal, waarin de verwachtingen werden overtroffen, zowel qua omzet als winst. "Ons robuuste omnichannel-systeem toont veerkracht in het licht van de uitdagingen op het gebied van arbeid en de aanvoerketen en stelt ons in staat om snel en gemakkelijk aan de winkelbehoeften van klanten te voldoen", zei Gennette. De omzet steeg in de dertien weken eindigend op 30 oktober van 4,0 miljard dollar in dezelfde periode in 2020 naar 5,4 miljard dollar in het afgelopen kwartaal. De markt rekende op een omzet van 5,2 miljard dollar. Macy's boekte een operationele winst van 523 miljoen dollar, in vergelijking met een verlies van 127 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 239 miljoen dollar, ofwel 0,76 dollar per aandeel, tegenover een verlies van 91 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst bedroeg 1,23 dollar per aandeel. Vooraf geraadpleegde analisten rekenden slechts op 0,31 dollar per aandeel. Outlook Voor het hele boekjaar voorziet Macy's een omzet van 24,12 tot 24,28 miljard dollar, terwijl eerder nog werd uitgegaan van een omzet van 23,55 tot 23,95 miljard dollar. De aangepaste winst wordt geraamd op 4,57 tot 4,76 dollar per aandeel. Dit is een opwaartse bijstelling van de 3,41 tot 3,75 dollar per aandeel waar eerder op werd gerekend. Het aandeel Macy's noteerde donderdag voorbeurs 7,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.