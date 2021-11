ABN AMRO wil Annerie Vreugdenhil als commercieel directeur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO is van plan om Annerie Vreugdenhil te benoemen als chief commercial officer voor de divisie Personal & Business Banking. Dat maakte de bank donderdag bekend. De divisie levert de digitale dienstverlening voor particuliere, bemiddelde en zakelijke klanten. De benoeming, met ingang van 1 maart 2022, moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Vreugdenhil komt van ING en is daar nu nog chief innovation officer. De benoeming moet nog wel worden goedgekeurd door de toezichthouder. Bron: ABM Financial News

