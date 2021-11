Beursblik: ING verlaagt koersdoel Sif Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft maandag het koersdoel voor Sif verlaagd van 16,25 naar 14,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van de bank. Het wordt buigen of barsten voor Sif, meent analist Tijs Hollestelle. De nieuwe generaties monopiles "zijn zo groot en zwaar", dat Sif een compleet nieuwe productielijn moet opzetten in de komende jaren. Als dit in 2024 niet klaar is, dan zal dit ten koste gaan van het marktaandeel, waarschuwt de analist. ING raamt de investeringen in de komende jaren op 140 miljoen euro. "En de risico's nemen toe." Het aandeel Sif noteert maandag 0,7 procent lager op 13,78 euro. Bron: ABM Financial News

