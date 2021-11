CVC wil Intertrust overnemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners voert exclusieve overnamegesprekken met Intertrust. Dit maakte het trustkantoor vrijdag voorbeurs bekend. CVC zou bereid zijn om 18,00 euro per aandeel Intertrust te betalen. Het aandeel sloot donderdag op de Amsterdamse beurs op 12,56 euro. CVC behoort tot de grootste private-equitybedrijven in de wereld. De twee onderzoeken onder meer de mogelijkheid van een strategische combinatie van Intertrust met trustkantoor TMF Group. In de afgelopen maanden hebben zich verschillende ontevreden aandeelhouders gemeld bij Intertrust. Zij spraken van ondermaatse prestaties en een significante onderwaardering. "Wij zijn van mening dat dringend actie nodig is", aldus één van de teleurgestelde aandeelhouders in een recente brief aan het trustkantoor. De beleggersdag van Intertrust, die geagendeerd stond voor 23 november, gaat niet meer door. Ook schortte Intertrust het aandeleninkoopprogramma op. Bron: ABM Financial News

