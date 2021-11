Pfizer verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten behaald en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse farmareus dinsdagmiddag. In het derde kwartaal verbeterde de aangepaste winst met liefst 133 procent op jaarbasis, van 3,3 miljard naar 7,7 miljard dollar. De nettowinst steeg van 1,5 naar 8,1 miljard dollar, of 1,42 dollar per aandeel. De aangepaste winst van 1,34 dollar was beter dan de 1,08 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Dat gold ook voor de omzet van 24,1 miljard dollar, die beter was dan de 22,6 miljard dollar die analisten vooraf voorspelden. Op jaarbasis steeg de omzet van Pfizer liefst 134 procent, waarbij het duidelijk kon profiteren van de opbrengsten uit het coronavaccin dat het samen met BioNTech ontwikkelde en dat wereldwijd wordt ingezet. De omzet kwam uit op 13 miljard dollar en daarmee boven de marktverwachting. Outlook Voor heel 2021 rekent Pfizer nu op een aangepaste winst van 4,13 tot 4,18 dollar per aandeel, waar het eerder uitging van 3,95 tot 4,05 dollar. De omzetverwachting ging omhoog van 78 tot 80 miljard naar 81 tot 82 miljard dollar. Pfizer verwacht in heel 2021 een omzet van 36 miljard dollar te halen uit de verkoop van zijn coronavaccin. Eerder werd gerekend op 33,5 miljard dollar. Het aandeel Pfizer gaat dinsdag een 2,5 procent hogere opening tegemoet. Bron: ABM Financial News

