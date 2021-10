Berenberg verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 94,00 naar 101,50 euro met een onveranderd Houden advies. Analist Javier Gonzalez besloot hiertoe na een volgens hem zwakke kwartaalupdate van Heineken. Vooral in Azië vielen de volumes tegen, constateerde hij. Door coronarestricties namen de volumes in deze regio, die juist zo belangrijk is voor de winst van Heineken, met dubbele cijfers af. Op de lange termijn is Heineken volgens Gonzalez evenwel een "topspeler", in een structureel groeiende markt. Op korte termijn zijn stijgende grondstofprijzen en verstoringen in de aanvoerketen evenwel een risico voor Heineken, vreest de analist. Dit zal de brouwer echter weten op te vangen door kostenbesparingen, denkt Berenberg. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.