Beursblik: ING verlaagt koersdoel Vopak

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Vopak verlaagd van 55,00 naar 51,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Quirijn Mulder blijft positief over Vopak in aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal. Dit jaar had het tankopslagbedrijf te kampen met de nodige tegenvallers, onder meer op het gebied van chemie-opslag en door orkanen, waardoor er een trage EBITDA-groei was en het aandeel onderuit ging. Voor 2022 zijn de vooruitzichten volgens ING beter en als gevolg is de waardering van het aandeel momenteel "erg aantrekkelijk". Ook in het licht van het lage risicoprofiel is Vopak een aantrekkelijke koop volgens Mulder, die het aandeel "zeer goedkoop" vindt. Verder meldde de analist veel waardering te hebben voor de nieuwe CEO, die binnen Vopak carrière maakte. Hij zal de overgang van olie naar chemicaliën, gas en industriële terminals versnellen, denkt ING. Het aandeel Vopak koerste dinsdagochtend 0,2 procent lager op 34,48 euro. Bron: ABM Financial News

