Honeywell heeft last van onderbrekingen aanvoerketen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Honeywell heeft in het derde kwartaal hogere resultaten behaald maar paste wel de omzetverwachting voor heel 2021 aan als gevolg van de aanhoudende problemen in de aanvoerketen. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de leverancier van elektronische controle- en automatiseringssystemen. In de verslagperiode steeg de omzet van 758 miljoen naar 1,27 miljard dollar, of 1,80 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel van 2,02 dollar was beter dan de 1,99 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet vooraf op rekenden. De omzet van Honeywell verbeterde op jaarbasis met bijna 9 procent naar 8,47 miljard dollar maar hier rekende de markt op 8,66 miljard dollar. Outlook Honeywell verlaagde vrijdag de omzetverwachting voor 2021. Het bedrijf heeft last van de mondiale leveringsproblemen, stijgende prijzen voor grondstoffen en krapte op de arbeidsmarkt. Volgens CEO Darius Adamczyk is Honeywell erop gericht om deze uitdagingen in het vierde kwartaal zoveel mogelijk te beperken. Honeywell rekent voor 2021 nu op een omzet van 34,2 tot 34,6 miljard dollar, wat een autonome groei van 4 tot 5 procent zou betekenen ten opzichte van 2020. Eerder rekende het bedrijf nog op een omzet van 34,6 tot 35,2 miljard dollar. De verwachte aangepaste winst per aandeel van 7,95 tot 8,10 dollar werd aan de onderkant van de bandbreedte opwaarts bijgesteld naar 8,00 dollar Het aandeel Honeywell noteerde voorbeurs ruim 3 procent lager. Bron: ABM Financial News

