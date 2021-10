Beursblik: omzet Intertrust valt tegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) De omzet en de aangepaste winst van Intertrust waren fors lager dan verwacht in het derde kwartaal. Dat meldde Degroof Petercam in een rapport. De autonome omzetgroei van 0,6 procent was fors lager dan de 3,4 procent waar de analisten op hadden gerekend. Omdat er veel personeel vertrok, bleef er werk op de plank liggen totdat er nieuwe mensen zijn ingewerkt. "Dit is in het verleden vaker voorgekomen , merkte analist Michael Roeg op. Het aangepaste EBITA-resultaat was in lijn met de verwachtingen, afgezien van de bijzondere kosten die Intertrust al had aangekondigd in verband met herstelwerk om te voldoen aan regelgeving. Intertrust denkt dit jaar op een omzetgroei uit te kunnen komen van 2 tot 4 procent bij een marge van 31 tot 32 procent. Na negen maanden staan deze teller op 2,3 procent en 29,4 procent, volgens Roeg. Intertrust maakte melding van een sterk pijplijn aan nieuwe opdrachten en nieuwe contracten die vanaf het vierde kwartaal de omzet moeten steunen. Degroof Petercam heeft een koopadvies en koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel Intertrust stond donderdag 3,7 procent lager op 13,46 euro. Bron: ABM Financial News

